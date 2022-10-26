Він втратив гроші через розірвання контракту з Adidas.

Американський репер Каньє Вест втратив статус мільярдера після низки скандалів, у тому числі після припинення співпраці з компанією Adidas.

Про це повідомляє Page Six.

Зазначається, що 45-річний Вест буквально за добу втратив понад мільярд доларів. Сталося це після того, як компанії Adidas розірвала з ним всі зв'язки через антисемістські висловлювання.

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"Adidas не терпить антисемітизму і будь-яких інших видів ненависті. Останні коментарі та дії Ye були неприйнятними, ненависними та небезпечними, і вони порушували цінності компанії, пов'язані з різноманітністю та інклюзивністю, взаємною повагою та чесністю", - йдеться у повідомленні бренду.

Тепер статок Каньє Веста прирівнюється до 400 мільйонів доларів. Таким чином репер втратив статус доларового мільярдера.

Варто відзначити, що засудження з боку різних брендів і відомих особистостей викликав вираз Уеста про те, що музикантом Шоном Комбсом керують відомі євреї. Після цього Каньє в Twitter написав, що включить смертельний режим третього рівня проти євреїв.

Нагадаємо, раніше репер Каньє Вест назвав себе "молодим Путіним".

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