Поки модель крутить роман з молодим актором, її колишній чоловік сподівається відновити з нею стосунки.

Американський репер Каньє Вест, який нещодавно називав себе "молодим Путіним", захотів повернути стосунки з колишньою дружиною. Сама Кім Кардашьян навряд чи хоче повертатися до екс-чоловіка, бо вона зовсім нещодавно закрутила новий роман.

Про своє бажання повернути Кардашьян Вест заявив в одній з церков в Лос-Анджелесі, де він виголошував промову з нагоди Дня подяки. Незабаром відео зі словами репера з'явилося і на його сторінці в Twitter.

Уест розповів, що він хоче повернути Кардашьян, посилаючись на заповіти бога. Він визнав свою провину і заявив про бажання "повернутися додому".

"Ми робили помилки. Я робив помилки. Я публічно робив речі, які були неприйнятними для чоловіка... Я священик у власному будинку", - сказав репер.

На думку Уеста, якщо "ворог" розділив їх союз з Кардашьян, мільйони сімей можуть вирішити, що розлучення є нормою. Але коли він знову зійдеться з колишньою дружиною, люди нібито побачать, що будь-яка пара здатна подолати труднощі.

Читайте такожМадонна показала нецензуровані еротичні кадри з домашньої зйомки: позувала з голими грудьмиРепер також заявив, що зараз він живе в будинку неподалік від місця, де мешкає Кардашьян. За словами Уеста, йому довелося переїхати ближче до своїх дітей, але йому "потрібно повернутися додому".

Сама Кардашьян поки що не відреагувала на чергову гучну заяву свого колишнього. Зірці явно не до відновлення відносин з Вестом. Нагадаємо, зараз вона крутить роман з актором, який на 13 років її молодший.

Відносини Кім Кардашьян і Каньє Уеста

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

У січні 2021 року з'явилися чутки, що Кардашьян розлучається з чоловіком Каньє Вестом.

Варто відзначити, що у Каньє раніше діагностували Біполярний розлад. Торік він також написав у Twitter, що вже два роки хоче розлучитися з Кім. Але з часом цей пост він видалив.

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Автор: Поліна Кузенко