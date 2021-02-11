Реперка часто епатує публіку своїми витівками.

Популярна реперка Карді Бі опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото вона постала з незвичайною зачіскою. В її розпущеному волоссі бовтаються голови іграшкових Барбі і Кенів. При цьому зірка піднесла одну руку до рота і показала середній палець, облизавши його.

За кілька годин фото набрало майже 900 тисяч лайків. Здається, шанувальники вже звикли до епатажності Карді Бі, і їм це подобається.

Хто така Карді Бі:

Карді Бі народилася 11 жовтня 1992 року в Бронксі, Нью-Йорк

У вересні 2017 року сингл "Bodak Yellow" посів перше місце в американському хіт-параді Billboard Hot 100, зробивши Карді Бі першою за майже 20 років реп-виконавицею на вершині цього чарту з сольним треком

За підсумками 2018 року Карді Бі увійшла в рейтинг зірок, що користуються найбільшою популярністю у користувачів, складений ресурсом Pornhub

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Автор: Діана Могилєвич