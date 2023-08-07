Зірка продемонструвала кілька відвертих рухів і забула, що вийшла на сцену без спідньої білизни.

Американська хіп-хоп виконавиця Карді Бі (Cardi B) шокувала дикими танцями на сцені.

У мережі з'явився фрагмент виступу зірки, на якому видно, що вона вийшла на сцену без спідньої білизни. У розпал виступу знаменитість показала відверті танці, під час яких глядачі не тільки помітили відсутність трусиків, але й ще одну деталь.

Під час деяких рухів Карді з її інтимної зони випала мотузка від тампона. Ймовірно, зірка забула про те, що використала цей засіб гігієни.

Чим знаменита Карді Бі

Карді Бі - знаменита американська хіп-хоп-виконавиця, володарка семи статуеток премії Billboard Music Awards, дев'яти статуеток церемонії BET Hip Hop Awards, а також трьох від American Music Awards і MTV Video Music Awards.

Журнал Time включив співачку в свій щорічний "Список 100 найвпливовіших людей в світі". Втім, інколи вона відзначається не тільки професійними здобутками, але й витівками на сцені. Нещодавно зірка виступила на концерті, під час якого стався інцидент. Фанатка, ймовірно, хотіла охолодити артистку, проте їй це не сподобалося. Карді кинула у неї мікрофон.

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