Данилко прекрасно розуміє російського коміка, який різко став кісткою в горлі для російських пропагандистів.

Український артист Андрій Данилко в коментарі УНІАН розповів про своє ставлення до Максима Галкіна. Автор образу Вєрки Сердючки чудово розуміє російського гумориста, який виступив проти війни. Об'єднує Данилка і Галкінка те, що вони обидва - вороги російських пропагандистів.

"З України ворог номер один для Росії - це я, а серед російських артистів - це Галкін. Він говорить якісь речі, які їх (керівництво країни-агресора, - ред) зачіпають, сміється над цим", - сказав артист.

Він зауважив, що проти Галкіна зараз розгорнули замовне проплачене цькування. Подібний тиск Данилко теж відчував на собі в 2007 році після участі в Євробаченні з піснею "Dancing Lasha Tumbai", коли росіянам почулося, що він заспівав "раша гудбай".

Відео дня

"Я ж бачу, що Галкін зараз скрізь. Там є і проплачені блогери, які вигадують про нього якісь образливі історії, щоб вдарити, щоб було боляче. Але я дуже добре знаю, що він дуже розумна людина, і він знає, що він робить. Я розумію, що йому зараз непросто, оскільки там [в РФ] його ненавидять", - резюмував Андрій Данилко.

Раньше Андрій Данилко пояснив, чому його ненавидять в Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: