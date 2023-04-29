Євген Огір пішов з життя 10 років тому через серйозну хворобу.

28 квітня - річниця смерті чоловіка Тіни Кароль Євгена Огіра. Чоловік пішов з життя після боротьби з раком шлунка. Від шлюбу з Євгеном Тіна виховує сина Веніаміна.

"Сумні новини. Сумний день (особисте). Але наш опір важливий на всіх фронтах. Тримаємо стрій", - написала Кароль у своєму блозі напередодні.

Потім вона поділилася чорно-білою фотографією Євгена з коротким підписом: "А ти дивись на мене".

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Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра

У шлюб Тіна вступила в 2008 році: у січні вони таємно розписалися, а 15 червня того ж року повінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Співачка і її продюсер мали вигляд ідеальної пари, проте їхнє щастя швидко зруйнувалося новиною про важку хворобу Огіра. Лікарі діагностували у чоловіка рак шлунка. Боротьба з хворобою, на жаль, не дала результату.

Слід зазначити, що після того, як Тіна втратила свого чоловіка, офіційно вона не була у стосунках.

Також УНІАН писав, що екс-коханий Тіни Кароль отримав громадянство РФ.

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