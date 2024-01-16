Жінка відверто відповіла на питання підписників.

Телеведуча Катерина Осадча рідко говорить про особисте у себе в інстаграмі. Проте нещодавно вона вирішила поспілкуватися з підписниками на будь-які теми. Один з користувачів поставив питання стосовно волосся зірки: "Чи є у вас сивина? Чи фарбуєте Ви волосся? Дуже класний колір". Катерина виклала відео, на якому в гримерці готується до виходу на сцену і написала свою відповідь.

"Не фарбую. Поки немає сивини, як це не дивно звучить в наших обставинах, але це не вічне, звичайно", - написала Осадча.

До речі, 40-річна телеведуча раніше наголошувала, що ніколи не користувалася фарбою для волосся. Це вона і вважає своїм головним секретом догляду. Хоча, звичайно, на знімальних майданчиках постійно доводится вкладати волосся та псувати його стан, але поки Катерину все влаштовує.

Відео дня

Нагадаємо, про свої проблеми з волоссям нещодавно заявила співачка Оля Цибульська. Вона відверто розповіла, що зараз вдягає перуку з кучерявими пасмами на зйомки, аби врятувати своє волосся. Оля наголосила, що постійні укладки забирають купу волосся, а потім жодні маски чи масажі не допомагають.

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