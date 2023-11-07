За її словами, система усиновлення зараз складна.

Зірка "Світського життя" і волонтер Катерина Осадча розповіла про проблеми з усиновленням дітей в Україні. За її словами, взяти дитину - це тільки верхівка айсберга, під якою криється багато "але".

В інтерв'ю Insider вона сказала, що багато хто не розуміє, з чим їм доведеться зіткнутися під час і після усиновлення малюка.

"Вони досконально не розуміють, що таке прийомна дитина, як це взяти до себе в сім'ю за фактом чужу дитину, які існують форми сімейного виховання і т.д. Зазвичай у людей просто бажання усиновити дитину, але це тільки верхівка айсберга. Що саме під ним – майже ніхто не розуміє. А там просто купа "але", - каже Осадча.

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Вона додала, що не проти усиновлення дитини, але зробить це тільки тоді, коли система стане більш прозорою, тому що зараз вона не готова до боротьби з соціальними службами.

"Напевно, я буду готова усиновити дитину, коли загальна ситуація з цього приводу зміниться в країні і коли я не буду домагатися цієї дитини, тому що я публічна. У той же час я хочу скористатися цією публічністю, щоб привернути увагу до того, що проблема дітей, які залишилися без батьків, – в тривалій реформі, яка, нарешті, повинна відбутися. Тоді українці зможуть всиновлювати не через хабарі і не через жахливу бюрократію. Вона повинна бути, але в здоровому глузді – дітей не можна роздавати просто так, але і ними не можна торгувати", - додала Осадча.

Нагадаємо, раніше Тимур та Інна Мірошниченки усиновили дитину. Зараз вони готуються до того, щоб забрати в свою сім'ю ще одного малюка. Інна вже подала документи, проте без чоловіка.

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