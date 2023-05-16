Зал "вибухнув" бурхливими оплесками.

Французька актриса Катрін Денев відвідала Каннський кінофестиваль, під час якого прочитала вірш української письменниці Лесі Українки "Надія". Її версія вірша французькою мовою вийшла дуже зворушливою.

Глядачі із завмиранням серця слухали Катрін, а ведучі фестивалю не могли відірвати від неї очей. На кадрах помітно, що актриса дуже переживала, оскільки під час прочитання вірша вона ледь не розплакалася.

Після її виступу зал "вибухнув" бурхливими оплесками.

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Варто зазначити, що Катрін Денев підтримує Україну з першого дня повномасштабного російського вторгнення. Актриса неодноразово говорила, що вона розумом і душею з українцями, які зараз змушені боротися з агресією країни-терориста.

Крім того, знаменитість з'являлася на світських заходах з символами України. Наприклад, на Венеціанському фестивалі вона показалася в сорочці з синьо-жовтим прапором.

Чим відома Катрін Денев

Катрін Денев - французька актриса і співачка. Вона зіграла головні ролі в таких стрічках як "Огида", "Денна красуня", "Індокитай" та інших. Вона удостоєна багатьох престижних кінопремій.

У 2020 році Катрін знімалася в драмі "Після мене", і прямо на зйомках під Парижем у актриси стався інсульт. Зйомки довелося відкласти спочатку з цієї причини, а потім через локдаун у Франції. Влітку 2021 року на Каннському кінофестивалі відбулася прем'єра картини.

У 2022 році актрисі вручили почесного "Золотого лева" за внесок у кінематограф на 79-му Венеціанському кінофестивалі.

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