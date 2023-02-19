Переможниця відповіла на критику Саші.

Катя Лозовицька, яка перемогла в реаліті "Холостяк" і отримала обручку від Алекса Топольського, але незабаром з ним розлучилася, нарешті показала зуби. Модель відповіла на критику іншої учасниці шоу - фіналістки Саші Мудрої.

Лозовицька не стала мовчати, дізнавшись про те, що її знову полили брудом. Модель відповіла на питання про те, що вона думає про слова Мудрої.

Так, в недавньому інтерв'ю Саша Мудра заявила, що між Алексом Топольським і Катею Лозовицькою не було хімії. Вона вважає, що цей союз був заради статусу, а сама модель нібито дуже нудна.

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Катя відповіла. Вона заявила, що не дивилася цього інтерв'ю і не цікавиться життям інших дівчат. За словами Лозовицької, її абсолютно не хвилює критика.

"Та нецікаво мені це. Я особисто собі не дозволяю давати публічно оцінку якостям, почуттям інших людей, аби здатися кращою. Інше мене не хвилює", - написала Катя.

Також вона заявила, що якщо хтось вважає її "нудною", то просто погано її знає. В цілому, Лозовицька спокійно реагує на критику, проте не дає себе ображати.

Нагадаємо, раніше Топольський показав фото з новою дівчиною. Після розставання з Катею він був один, але тепер вирішив заінтригувати фанатів.

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