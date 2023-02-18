У себе в Telegram-каналі бізнесмен розповів про те, як провів День святого Валентина.

Головний герой 12-го сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський здивував фотографією з новою дівчиною. У себе в Telegram-каналі він оприлюднив знімок, зроблений, судячи з усього, в кафе на Балі. Там чоловік позує в синій сорочці, і, дивлячись в камеру, тримає свою супутницю за руку.

Обличчя дівчини в кадр не потрапило. Видно тільки, що вона одягнена в біле плаття з мініатюрними бретелями, і що у неї каштановий колір волосся.

"На рахунок святкування Дня святого Валентина що я можу сказати? Воно було дуже несподіваним, якщо чесно. Я з дівчиною домовився про вечірнє побачення. На жаль, в цей вечір почався такий дощ, якого на Балі не було напевно за останні півтора місяці жодного разу. Ми навіть не могли викликати таксі, тому не змогли зустрітися. Але вранці ми відсвяткували наш День святого Валентина гарячим латте і круасанами", - розповів Алекс Топольський.

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Зазначимо, у своєму Telegram-каналі Алекс Топольський обмежив можливість залишати коментарі до фотографії з незнайомкою.

Хто такий Алекс Топольський

Бізнесмен родом з України, який поїхав будувати свою кар'єру в Майамі. Зараз він живе на Балі. Став головним героєм шоу "Холостяк-12", тому що хотів знайти собі дружину-українку - говорив, що українки ближче йому за менталітетом.

У фіналі зробив вибір на користь моделі Каті Лозовицької, однак на пост-шоу стало відомо, що пара розлучилася.

Нагадаємо, раніше "холостяк" Топольський раптово заговорив про секс утрьох.

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