Катерина Осадча розповіла, що постійно отримує багато критики у своїх соціальних мережах.

Відома телеведуча Катерина Осадча розповіла, що у своєму блозі нерідко отримує критику. Певної теми немає - недоброзичливці намагаються зачепитися за що завгодно, аби "вколоти" знаменитість. Зараз вона публічно дала їм усім відповідь.

Ведуча програми "Світське життя" зазначила, що зараз у себе на сторінці зіткнулася з новим видом хейту:

"Новий вид хейту. Від тих, хто за кордоном, і працюють далеко від дому. Вони бажають ніколи не відчути, що відчули вони. Я вже починаю колекціонувати різновиди докорів".

Катерина обурена тим, що люди критикують всіх і за все. Зірка каже, що зараз не той час, щоб сіяти ворожнечу між українцями - всі повинні колективно думати про перемогу і наближати її всіма можливими методами.

"Друзі, всі, хто "був про мене іншої думки", не хоче мене бачити, не подобається все, що я роблю, - відпишіться і не дивіться. У нас так багато справ до перемоги, що хейт точно не на часі", – звернулася Осадча до всіх недоброзичливців.

Чим Катерина Осадча займається під час війни в Україні

Після 24 лютого вона організувала два проекти - "Пошук зниклих" і "Знайти своїх". Обидві ініціативи були націлені на пошук зниклих через війну цивільних. Зараз проекти розрослися і функціонують з підтримкою правоохоронних органів. Сама Катя нещодавно отримала за це нагороду.

Нагадаємо, Осадча прокляла російських артистів, що підтримують окупацію міст України.

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