​​​​​​​Церемонію хрещення знамените подружжя організувало у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі в Києві.

У День святого Миколая, 19 грудня, популярна сімейна пара ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов охрестили молодшого сина Данила.

Фото та відео з таїнства хрещення, а потім і святкового застілля поділився Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

Серед гостей були і зіркові друзі пари – Потапа та Настя Каменських.

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"Хрестини Данилка-Миколки на День святого Миколая. Улюблена церква на Аскольдовій могилі", – поділилась в Instagram бізнес-леді Ірина Ковальчук, а разом з тим розсекретила друге ім'я чотиримісячного хлопчика.

На таїнство хрещення зіркові батьки та гості вбралися в одяг з національними мотивами: Горбунов – у білу вишиванку, Осадча – у сукню від дизайнерки Юлії Магдич, Каменських – у мініплаття кольору хакі з вишивкою.

Після церемонії у церкві Осадча та Горбунов запросили гостей на вечерю в ресторан. Після щедрого застілля вони влаштували запальні танці під українські пісні.

А на гуляння завітав Святий Миколай, який потішив не тільки 4-річного сина пари Івана, а й Потапа, який сів йому на коліна та розказав віршик.

"Класний був день сьогодні. Всім похресникам розвезла подаруночки. Були в церкві, охрестили янголя", – підсумувала Каменських у своєму Instagram.

Нагадаємо, Катя Осадча народила третього сина Данила 19 серпня. Це їхня друга спільна дитина з телеведучим і продюсером Юрієм Горбуновим. Пара також виховує 4-річного сина Івана та сина Осадчої від першого шлюбу - Іллю.

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Автор: Вікторія Гордієнко