Телеведуча принесла свої вибачення тим, кого обурила ця ситуація.

Українська телеведуча Катя Осадча, яка днями проїхалася з Трускавця до Львова на поліцейському автозаку, вибачилася за цей вчинок.

Зазначимо, зірка 1+1 спізнювалася на поїзд, тому їй довелося скористатися послугами поліцейських. В результаті в мережі розгорівся скандал. Багато користувачів соцмереж були незадоволені таким вчинком Осадчої.

Зараз же Осадча опублікувала в своєму інста-блозі пост, в якому принесла свої вибачення.

"Я хочу вибачитися перед усіма, кого обурив мій недавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на поїзд після пізньої зйомки. Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на поїзд не було. Тому, прошу вибачення за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом", - написала Катя.

Читайте також Катя Осадча з вечірки "слуг народу" поїхала в поліцейському автозаку Хто така Катя Осадча

Катя Осадча народилася в 1983 році в Києві. Ще в шкільні роки вона захоплювалася музикою і танцями. Вже в 13 років Осадча вирішила підкорювати світ як модель. У 18 років Катя завершила свою модельну кар'єру і повернулася до Києва.

Вперше на телеканалі вона з'явилася в 2005 році в програмі "Світські хроніки". У 2007 році стала ведучою програми "Світське життя" на Першому національному. З серпня 2008-го програма почала виходити на телеканалі "1+1".

Осадча двічі була заміжня. Від першого шлюбу у неї є син Ілля, а від другого з Юрієм Горбуновим - сини Данило та Іван.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич