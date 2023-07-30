Тепер вся сім'я Мірошниченка в зборі.

Український ведучий Тимур Мірошниченко нарешті забрав названого сина додому. Хоч його шлях до усиновлення був тернистим, зараз вся сім'я в зборі і всі щасливі.

З цього приводу шоумен опублікував сімейне фото, зроблене в полі. На ньому зображені його старші діти - Мія і Марко - і дружина Інна з малюком на руках.

"Книга життя. Новий розділ", - підписав фото Тимур.

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Шанувальники і українські знаменитості привітали подружжя з поповненням в сім'ї і відзначили, що вони великі молодці.

"Сльози радості на очах. Ваша сім'я неймовірна. Дякую, що надихаєте"

"Картина домальована"

"Так рада за вас, що ви не здалися! Ви змогли!"

"До мурах. Нехай Бог благословить вашу сім'ю"

"Яка краса"

Нагадаємо, у Інни і Тимура Мірошниченка були проблеми з усиновленням дитини. Спочатку вони не могли знайти малюка, а коли таки знайшли, їм довелося подолати не менш тернистий шлях. Вони збирали документи, потім ходили на судові засідання, регулярно їздили з Києва до Житомира до майбутнього сина. І ось нарешті малюк з ними.

Незважаючи на те, що у хлопчика проблеми зі здоров'ям, подружжю не завадило полюбити його всім серцем.

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