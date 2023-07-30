Мірошниченко забрав сина додому / instagram.com/timur.miroshnychenko

Український ведучий Тимур Мірошниченко нарешті забрав названого сина додому. Хоч його шлях до усиновлення був тернистим, зараз вся сім'я в зборі і всі щасливі.

З цього приводу шоумен опублікував сімейне фото, зроблене в полі. На ньому зображені його старші діти - Мія і Марко - і дружина Інна з малюком на руках.

"Книга життя. Новий розділ", - підписав фото Тимур.

Відео дня
Тепер вся сім'я Мірошниченка в зборі / instagram.com/timur.miroshnychenko

Як відреагували користувачі мережі

Шанувальники і українські знаменитості привітали подружжя з поповненням в сім'ї і відзначили, що вони великі молодці.

  • "Сльози радості на очах. Ваша сім'я неймовірна. Дякую, що надихаєте"
  • "Картина домальована"
  • "Так рада за вас, що ви не здалися! Ви змогли!"
  • "До мурах. Нехай Бог благословить вашу сім'ю"
  • "Яка краса"

Нагадаємо, у Інни і Тимура Мірошниченка були проблеми з усиновленням дитини. Спочатку вони не могли знайти малюка, а коли таки знайшли, їм довелося подолати не менш тернистий шлях. Вони збирали документи, потім ходили на судові засідання, регулярно їздили з Києва до Житомира до майбутнього сина. І ось нарешті малюк з ними.

Незважаючи на те, що у хлопчика проблеми зі здоров'ям, подружжю не завадило полюбити його всім серцем.

Вас також можуть зацікавити новини: