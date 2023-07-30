Український ведучий Тимур Мірошниченко нарешті забрав названого сина додому. Хоч його шлях до усиновлення був тернистим, зараз вся сім'я в зборі і всі щасливі.
З цього приводу шоумен опублікував сімейне фото, зроблене в полі. На ньому зображені його старші діти - Мія і Марко - і дружина Інна з малюком на руках.
"Книга життя. Новий розділ", - підписав фото Тимур.
Як відреагували користувачі мережі
Шанувальники і українські знаменитості привітали подружжя з поповненням в сім'ї і відзначили, що вони великі молодці.
- "Сльози радості на очах. Ваша сім'я неймовірна. Дякую, що надихаєте"
- "Картина домальована"
- "Так рада за вас, що ви не здалися! Ви змогли!"
- "До мурах. Нехай Бог благословить вашу сім'ю"
- "Яка краса"
Нагадаємо, у Інни і Тимура Мірошниченка були проблеми з усиновленням дитини. Спочатку вони не могли знайти малюка, а коли таки знайшли, їм довелося подолати не менш тернистий шлях. Вони збирали документи, потім ходили на судові засідання, регулярно їздили з Києва до Житомира до майбутнього сина. І ось нарешті малюк з ними.
Незважаючи на те, що у хлопчика проблеми зі здоров'ям, подружжю не завадило полюбити його всім серцем.