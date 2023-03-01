Її зворушила історія колишнього учня школи, де в 2018 році була стрілянина.

Американська співачка Кеті Перрі є однією з суддів талант-шоу American Idol, на яке прийшов 21-річний Трей Луїс. Хлопець виконав пісню Stone рок-гурту Whiskey Myers і зірвав овації.

Після виступу він розповів, що змусило його прийти на проект. Він згадав, як в 2018 році в школі в містечку Санта-Фе сталася стрілянина. Підозрюваний у стрілянині Дімітріос Пагуртзіс відкрив вогонь у художньому класі. В результаті інциденту десять осіб були застрелені, 13 поранені.

"Я втратив багато друзів, 10 людей було вбито, двоє вчителів вбито, вісім учнів", - сказав Трей.

Ця історія настільки зворушила Кеті Перрі, що вона розридалася. Співачка почала кричати, що хлопець повинен виступати на сцені, тому що любить співати, а не тому, що він пережив таке горе.

Знаменитість додала, що людям час змінюватися, тому що їй теж страшно жити в цьому світі.

Нагадаємо, раніше Кеті Перрі в ефірі шоу потрапила в курйозну ситуацію.

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