На щастя, зі співачкою все добре.

Американська співачка Кеті Перрі потрапила в курйозну ситуацію. Вона з'явилася в ефірі вокального шоу American Idol в костюмі русалки. Через риб'ячий хвіст вона не змогла всидіти на стільці і впала.

Цей момент потрапив на відео, яке швидко розлетілося в мережі.

Повідомляється, що в костюмі русалки Аріель Кеті складно було пересуватися. Їй допомогли дістатися до стільця, але вона раптово впала.

І судді шоу, і глядачі почали сміятися. Втім, і сама Перрі з гумором сприйняла цю курйозну ситуацію. На щастя, вона не постраждала.

Зазначимо, Кеті Перрі - американська співачка, посол доброї волі ООН. Перрі є володаркою численних нагород, в тому числі вона була тринадцять разів номінована на премію "Греммі". У 2012 році музичне видання Billboard назвало її жінкою року.

Нагадаємо, раніше головна зірка "Оскара" Рамі Малек впав зі сцени разом зі статуеткою.

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