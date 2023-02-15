58-річна актриса Кетрін Зета-Джонс і її 78-річний чоловік, актор Майкл Дуглас, приголомшили фанатів. Вони "запалили" в нічному клубі.
Актриса показала відео з танцями на своїй сторінці в Instagram. Так подружжя відзначало День всіх закоханих.
Зета-Джонс і Дуглас "запалювали" під легендарний хіт Benny Benassi Satisfaction. Подружжя святкувало 14 лютого разом зі своїми дітьми. На відео всі вони несамовито "відривалися" під відому пісню. Шанувальники прийшли в захват.
Фанати пишуть в коментарях, що у свої 78 років Дуглас не втратив колишню форму і досі вміє "запалювати" краще за деяких молодих юнаків. Також шанувальники захоплюються ідилією між актрисою і її чоловіком. Вони одружилися в 2000 році і разом вже 22 роки, кожне їх фото або відео наповнене любов'ю і теплотою.
Що пишуть коментатори:
- "Коли я бачу цю сім'ю, моя віра в любов зростає"
- "Танцююча богиня, з Днем святого Валентина"
- "Прекрасна сім'я, благословення вам, ви - приклад для наслідування".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що серіал "Венздей", в якому Кетрін Зета-Джонс зіграла матір головної героїні, продовжили на другий сезон.