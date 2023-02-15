Пара разом вже понад 20 років, але не втрачає сил і бажання веселитися.

58-річна актриса Кетрін Зета-Джонс і її 78-річний чоловік, актор Майкл Дуглас, приголомшили фанатів. Вони "запалили" в нічному клубі.

Актриса показала відео з танцями на своїй сторінці в Instagram. Так подружжя відзначало День всіх закоханих.

Зета-Джонс і Дуглас "запалювали" під легендарний хіт Benny Benassi Satisfaction. Подружжя святкувало 14 лютого разом зі своїми дітьми. На відео всі вони несамовито "відривалися" під відому пісню. Шанувальники прийшли в захват.

Відео дня

Фанати пишуть в коментарях, що у свої 78 років Дуглас не втратив колишню форму і досі вміє "запалювати" краще за деяких молодих юнаків. Також шанувальники захоплюються ідилією між актрисою і її чоловіком. Вони одружилися в 2000 році і разом вже 22 роки, кожне їх фото або відео наповнене любов'ю і теплотою.

Що пишуть коментатори:

"Коли я бачу цю сім'ю, моя віра в любов зростає"

"Танцююча богиня, з Днем святого Валентина"

"Прекрасна сім'я, благословення вам, ви - приклад для наслідування".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що серіал "Венздей", в якому Кетрін Зета-Джонс зіграла матір головної героїні, продовжили на другий сезон.

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