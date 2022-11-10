Джигурда підтримує вбивства українців.

Російський актор родом з Києва Микита Джигурда отримав громадянство країни-агресора. Відомо, що він вже багато років живе і працює в Росії, але змінити паспорт зважився тільки зараз.

Раніше він говорив про те, що не хоче міняти паспорт, адже в Україні живуть його рідні, і він хотів відвідувати їх. Ось тільки після повномасштабного російського вторгнення він остаточно вибрав Росію.

"Росія дозволяє подвійне громадянство, а Україна - ні. Я не брав російське, щоб була можливість їздити в Україну до мами і сестр і брати участь у виборах в Україні", - сказав Джигурда в інтерв'ю "Аргументам і Фактам".

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Варто відзначити, що близькі актора підтримують Україну. На початку повномасштабного вторгнення вони, рятуючись від ворожих ракет, переїхали до Польщі. Джигурда впевнений, що його мама і сестра збилися з пантелику нібито під впливом неправдивої інформації.

"Вони на боці України. Стверджують, що ніяких нацистів там немає", - додав актор.

Хто такий Микита Джигурда

Микита Джигурда народився 27 березня 1961 року в Києві. Однак вступати до театрального університету він вирішив в Росії. Після закінчення в 1987 році театрального училища Джигурда став актором Московського нового драматичного театру.

У 1987 році дебютував в кіно, зігравши головну роль в телесеріалі "Поранені камені".

З 2014 року Джигурда підтримує злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, помер відомий російський актор родом зі Слов'янська Андрій Стоянов.

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