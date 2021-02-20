Кім Кардашьян і Каньє Вест розлучаються після майже семи років шлюбу.

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян подала на розлучення з репером Каньє Вестом.

Про повідомило видання TMZ із посиланням на обізнані джерела.

Згідно з даними видання, Кардашьян просить про спільну фізичну та юридичну опіку над чотирма дітьми, а її чоловік зовсім не проти цього.

За інформацією джерел, у екс-закоханих є шлюбний договір і жодна із сторін не оспорює його. Повідомляється, що зіркова пара вже давно досягла угоди щодо врегулювання майна.

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Подружжя Кім Кардашьян і Каньє Веста

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

У січні 2021 року з'явилися чутки, що Кардашьян розлучається з чоловіком Каньє Вестом.

Варто відзначити, що у Каньє раніше діагностували біполярний розлад. Минулого року він також написав у Twitter, що вже два роки хоче розлучитися з Кім. Але з часом цей пост він видалив.

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Автор: УНІАН