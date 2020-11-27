Кіра Мазур обурила мережу своєю заміткою.

Українська співачка, учасниця Нацвідбору на Євробачення 2019 Кіра Мазур потрапила в мовний скандал.

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Кілька днів тому вона опублікувала в Facebook пост російською мовою. Підписники почали її критикувати і порівнювати з тими зірками, які не дотримуються проукраїнських поглядів. У зв'язку з хейтом Мазур потім видалила пост і написала новий.

"Я розмовляю чотирма мовами. І я за мир у всьому світі. А ще я повністю всіма руками і ногами за Україну. Крим - український. Українська мова - державна. Донбас - Україна. Слава Україні! Але! У нашій "демократичній багатонаціональній і незалежній державі" гноблять вже все і всіх. Тому і тріщить воно по швах, чого ворог і бажає. І замість того, щоб підтримувати один одного, не залежно хто ти і якою мовою розмовляєш, ми просто один одного знищуємо", - написала Кіра.

Також вона зазначила, що потрібно мотивувати людей і привчати до української мови, а не насильно змушувати. Якщо постійно когось хейтити за це, то результату все одно ніякого не буде.

"Російська мова - частина нашої історії, хочете ви того, чи ні. Це не добре і не погано - це просто факт! Пів-України говорить російською. Так що ж ми з цією половиною зробимо!? Самі відправимо їх в Росію?"- написала Кіра.

За словами співачки, вона відвертий і чесний патріот своєї країни.

"Такого патріота як я - потрібно ще пошукати. Такої відвертої і чесної людини - теж. Вже вибачте мені за мою скромність. Але кому потрібен "імідж"... Для мене це = брехливість. Поняття "патріотизм" жахливо понівечене і віддає чимось мерзенним тепер. Коротше, я буду собою і мені наср*ти. Я писала, пишу і буду писати музику, пости і говорити на всіх мовах, на яких можу і хочу. Саме такі у мене уявлення про демократичну вільну країну", - резюмувала вона.

Чим відома Кіра Мазур

Її творчість відрізняється еклектичним стилем - поєднання елементів українського фолку з різними стилями музики, який завершує унікальний голос і оригінальна манера виконання

16 жовтня 2018 на аеродромі "5 океан" у Києва, співачка KiRA MAZUR встановила національний рекорд України і стала "Першою співачкою, яка виконала пісню під час стрибка з парашутом"

З піснею "Дихати" вона взяла участь в нацвідборі на "Євробачення 2019"

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Автор: УНІАН