Про відмову виконавцю повідомили в аеропорту Кишинева.

26 липня відомий російський співак Філіп Кіркоров виступив в окупованому Росією Криму. Виконавець, який відкрито підтримує агресивну політику Путіна, назвав окупантів і вбивць - "героями". Після цього він намагався потрапити до Молдови, але його не пустили.

Про це повідомляє видання Deschide.MD, посилаючись на свої джерела. Відомо, що прилетів до Кишинева Кіркоров в ніч з 28 на 29 липня. На виході з VIP-залу прикордонники повідомили, що в'їзд на територію Республіки Молдова йому заборонений, тому артист був змушений повернутися.

"Діючи згідно зі встановленими протоколами, молдавською прикордонною поліцією було встановлено, що умови дозволу на перетин державного кордону Філіпом Кіркоровим не були дотримані", - цитує видання коментар правоохоронних органів щодо даного інциденту.

Нагадаємо, Оля Полякова жорстко "пройшлася" по Кіркорову та інших прихильниках "русского міра".

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