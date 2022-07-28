Такий вчинок співака-путініста прокоментував журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров.

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує агресивну політику Путіна, виступив у захопленому Росією Криму. Там він звернувся до військових, які щодня вбивають мирних українців, і назвав їх "героями". Фрагмент виступу Кіркорова опублікував журналіст-опозиціонер Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі.

На відео Філіп каже: "Спасибі вам, хлопці! Ви чудові! Передаю мій уклін ще раз за те, що ви робите. Найголовніше - повертайтеся до своїх родин живими, здоровими. Ранка залишиться, до весілля заживе. Ви не розумієте, які вони красені. Все у них вийде. Побажаємо їм здоров'я і щастя, а нам з вами – мирного неба над головою...".

"Кіркоров - винятковий дурень, але йому можна пробачити. Річ у тому, що в черепі кожної людини є так звані "резонатори", тобто порожнечі (лобова, клиноподібна та ін.) спів може дещо збільшити обсяг цих пустот. Виконання "зайкімоя" та інших шедеврів збільшило резонатори Кіркорова парадоксальним чином. Так що Філя не ідіот, а просто анатомічний феномен", - зазначив Невзоров.

Нагадаємо, Осадча розповіла, що Кіркоров порадив Лорак мовчати про війну в Україні.

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