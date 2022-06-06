Співачка сказала, що ті, хто сліпо вірить пропаганді РФ, абсолютно не вміють думати.

Українська співачка Оля Полякова сказала, що ті росіяни, які сліпо вірять пропаганді Кремля і підтримують війну в Україні, повністю позбавлені будь-якої моралі. Такою думкою зірка поділилася в інтерв'ю з Олесею Бацман, дружиною Дмитра Гордона.

Полякова згадала і свого екс-друга Філіпа Кіркорова, який жодного разу не зв'язався з нею після 24 лютого, щоб поцікавитися як вона і чи потрібна їй допомога. Бацман уточнила, що Кіркоров зараз зайнятий іншим - він прославляє російську армію, яка нібито "звільняє" українців.

"Мені здається, це абсолютна моральна деградація. Відсутність емпатії навіть до власних дітей. Ти подивися на цих оскаженілих тіток, які ховають своїх молодих синів і кричать, що вони пишаються державою. Це повна моральна деградація цілого народу. Це жесть і жах", - сказала Оля.

"Я дивлюся перехоплення (розмов, які публікує СБУ, - ред) дружин з чоловіками, матерів з синами. Вони повністю втратили моральні орієнтири", - підкреслила Полякова.

Нагадаємо, Полякова згадала, як у 15 років отримувала по 100 доларів від чоловіків в шинку.

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