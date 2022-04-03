Олег Боднарчук сказав співачці до побачення.

Український режисер Олег Боднарчук, якому приписували роман з опальною співачкою Ані Лорак, засудив її мовчання про війну в Україні і заявив, що їх дружба закінчилася раз і назавжди.

"На жаль, або на щастя, одну подругу я втратив. Мінус один. Втратив, в першу чергу, тому що мені було важливо, щоб всі вийшли з прапором України на горизонт і висловили свою позицію. Є і момент особистий: мені було сумно, що їй нецікаво, як я себе почуваю в Києві, в Україні під час військових дій", - сказав Боднарчук.

Він додав, що йому було дуже сумно, що Лорак жодного разу йому не подзвонила і не написала.

"У цих обставинах ти розумієш, що дружба наша закінчилася", – сказав режисер в інтерв'ю DOROTYE.

Він зазначив, що така подруга як Ані Лорак, яку абсолютно нічого не цікавить, йому не потрібна. Тому він публічно сказав їй: "Мені така подруга не потрібна. До побачення, Ані Лорак".

Нагадаємо, раніше в Росії придумали відмазку для Ані Лорак.

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