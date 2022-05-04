Батьком дитини може бути не Путін.

Політичний експерт Валерій Соловей заявив, що гімнастка Аліна Кабаєва знову може бути вагітною. Ось тільки батько дитини, швидше за все, не президент РФ Володимир Путін.

Про це він повідомив у Telegram-каналі "GeneralSVR(reserv)".

Соловей не став розкривати своїх джерел, які надали йому цю інформацію, але заявив, що це може бути правдою. Про це нібито свідчить пригнічений стан Путіна, оскільки він засмучений тим, що Кабаєва, судячи з усього, йому зрадила.

"Ми вже повідомляли про те, що вчора президент Росії Володимир Путін, за словами очевидців, виглядав пригніченим і дещо відчуженим. Це цілком зрозуміло, вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка і мати його дітей Аліна Кабаєва черговий, а вірніше, мабуть, позачерговий раз вагітна. Тут би президенту жити та радіти, а ні", - пишуть автори каналу.

Нагадаємо, раніше швейцарська газета повідомила про те, що Кабаєва народила Путіну двох синів.

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