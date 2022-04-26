Раніше Кабаєва засвітила обручку.

Президенту РФ Володимиру Путіну давно приписують роман з гімнасткою Аліною Кабаєвою. Днями в мережі запідозрили, що вони і зовсім вирішили одружитися.

Про це повідомляє ТСН.

Приводом для домислів стала поява Кабаєвої в спорткомплексі "ВТБ Арена" в Москві. Тоді дівчина засвітила обручку. Користувачі мережі побачили в цьому хороший знак для України. Вони згадали, як "фюрер" Гітлер одружився з Євою Браун в бункері, а наступного дня їх знайшли мертвими.

Але, як виявилося, Кабаєва вже давно носить цю обручку. Вперше вона заблищала на її безіменному пальці в 2014 році. Більш того, в ЗМІ почала поширюватися інформація про те, що через рік після розлучення Путіна з дружиною Людмилою, він обвінчався зі спортсменкою.

Тоді на ці чутки відреагував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він спростував всі чутки про зв'язок Путіна і Кабаєвої. При цьому сам президент РФ і гімнастка мовчать. Крім того, Путіну приписують батьківство дітей Кабаєвої.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США не запроваджуватиме санкції проти Кабаєвої, тому що це буде "особистим ударом" по Путіну, а це може призвести до подальшої напруженості у відносинах між Росією та США.

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