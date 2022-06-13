Колишня спортсменка з'явилася на світському заході з охороною.

Ймовірна коханка російського диктатора Аліна Кабаєва нещодавно засвітилася на виставці художника Михайла Врубеля в Російському музеї. Туди екс-гімнастка прийшла в компанії охорони, але увагу привернуло інше. Багатьох обурив надзвичайно дорого аксесуар. Як повідомляє видання MEDIALEAKS, в мережі бурхливо обговорили сумку екс-гімнастки.

У мережі відразу ж з'явилися користувачі, які негативно висловилися на рахунок такої високої ціни сумки. Деякі з іронією відзначили, що для самої коханки Путіна аксесуар якийсь "занадто дешевий".

"Ну коли мова йде про Кабаєву, сумка за 300 тисяч рублів - це навіть якось несерйозно. У неї офіційна зарплата в Національній медіа групі цілком дозволяла таку сумку купити", - підкреслив один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Кабаєва, сім'я Пєскова і кати з Бучі потрапили в шостий пакет санкцій ЄС.

Також УНІАН писав, що відомо про коханку Путіна і чому її називають "найгнучкішою росіянкою".

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