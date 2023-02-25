45-річний Мурат Налчаджіоглу повідомив не дуже приємні новини у своєму блозі.

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу повідомив про госпіталізацію. Даною новиною він поділився з підписниками свого Instagram-блогу в п'ятницю, 24 лютого. Подробиць він не розкрив, також не повідомив Мурат і діагноз, з яким він потрапив до лікарні.

Своїм фанатам він показав знімок, зроблений в лікарняній палаті - там він лежить під крапельницею.

Відомо тільки те, що у Налчаджіоглу піднялася висока температура, яка довго трималася. Через це він сам звернувся в приватну клініку. Більше бізнесмен про свій стан нічого не говорив.

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Хто такий Мурат Налчаджіоглу

Турецький бізнесмен, який володіє косметичним бізнесом в Києві. У ЗМІ його почали активно обговорювати як чоловіка Ані Лорак - у шлюбі зі співачкою він пробув з 2009 по 2019 рік.

Розлучилися вони за бажанням Ані через зраду Мурата. Але виявилося, що у важкі для України часи Налчаджіоглу знаходиться тут і допомагає військовослужбовцям, а його колишня дружина стала зрадницею, підло забула рідну країну і заробляє криваві гроші в Росії.

Нагадаємо, нещодавно Лорак показала нового коханого-іноземця.

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