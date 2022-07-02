Колишнє подружжя не може налагодити стосунки і звинувачує одне одного в різних гріхах.

Перша дружина Володимира Остапчука Олена Войченко заявила, що у екс-чоловіка розлад особистості, викликаний психологічними проблемами. За її словами, у нього навіть був короткий курс лікування.

Про це Войченко розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Жінка зазначає, що постійно стикається з агресією з боку Остапчука і навіть порівняла його з російським президентом, який розв'язав війну проти України.

"Яскравий приклад - Путін. Ось він упевнений, що він може так робити, але йому сказати неприємне слово не можна. Це жахливе порівняння, але це так. З приводу діагнозу я впевнена, тому що я була присутня в кабінеті лікаря, коли йому говорили, що така проблема є. Запису в історії хвороби, я думаю, немає. Хоча короткий курс лікування був", – запевняє Войченко.

Вона також відповіла на звинувачення Остапчука в перешкоджанні спілкуванню з дітьми. Жінка наголошує, що шоумен сам не проявляє ініціативи.

"Він прямим текстом бажав мені смерті, довго озвучував, що не потрібно було вивозити дітей, і вони були в безпеці в бомбосховищі. Після того, як мене послали п'ять разів, я зробила те ж саме. Він образився і днів 20 не дзвонив, – додала Олена.

Нагадаємо, Володимир Остапчук після війни хоче стати багатодітним батьком.

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