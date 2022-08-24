Чоловік, який захищає Україну в лавах ЗСУ, мінімум сім разів потрапляв під обстріли.

Телеведучий і ресторатор Даніель Салем розповів, в якому психологічному стані зараз знаходиться. В інтерв'ю проекту "ЖВЛ", ведучим якого він раніше був, були розкриті подробиці.

"Важко спиться. Безсоння, кошмари. Мені потрібно буде дуже багато працювати з психіатром, щоб залікувати всі внутрішні рани. Ти бачиш жахливі речі, ти чуєш жахливі речі. Багато разів прокидаюся в поту", - розповів Даніель.

Найбільший страх, який він відчуває, пов'язаний з тим, що чоловік давно не бачив свою дочку. Лякає і те, що він не знає, як скоро закінчиться війна і як скоро його сім'я зможе возз'єднатися.

"По-перше, я дуже сумую за дочкою. По-друге, мене лякає той факт, що я не знаю, коли це все закінчиться. І я розумію, що ще нескоро я побачу дочку", - каже телеведучий. Зі своєю спадкоємицею він не бачився понад півроку.

Нагадаємо, Даніель Салем розповів про відчуття після того, як сім разів потрапляв під обстріли.

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