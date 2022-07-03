Український музикант Коля Серга, який приєднався до лав ЗСУ для оборони власної країни від російських загарбників, написав короткий вірш про Юрія Бардаша.
Бардаш - музичний продюсер, який не висловив свою позицію щодо війни в Україні, а нещодавно порівняв фразу "Україна - понад усе" з фашистським гаслом.
"Ти сєпар, Юрка, а то все значить,
сосать ведмедю твоя задача
Он суне лапу тобі по гланди,
і ти в ушанці стоїш нарядний", - написав у себе в stories Серга і позначив офіційний аккаунт Бардаша.
Зазначимо, що Юрій також вважає, що "потенціал РФ не зрівняється з жодною країною в світі", а Україні варто капітулювати. Через таку позицію співак Wellboy розірвав з ним контракт. Слідом за ним співпрацю з Юрієм Бардашем припинив і режисер і автор пісень Євген Тріплов.
Нагадаємо, український музикант Бардаш висловився про війну на Донбасі.