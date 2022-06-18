Слідом за ним співпрацю з Юрієм Бардашем припинив і режисер і автор пісень Євген Тріплов.

Відомий український артист Антон Вельбой, який прославився під псевдонімом Wellboy, випустивши легендарні композиції "Гуси" і "Вишні", повідомив про припинення співпраці зі своїм продюсером. Раніше розкруткою артиста займався засновник продюсерського центру "Kruzheva Music" Юрій Бардаш.

У своєму Instagram-блозі співак виклав коротке відео, на якому сказав: "Хочу подякувати Юрію за те, що він вкладав в мене весь цей час, вчив мене багатьом речам. Але ж треба йти далі, рухатися. Потрібно жити, треба співати".

В описі до публікації Wellboy написав: "Війни, телевізори, І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, шкода за неньку, Україну і культуру! І за дядь Юру…".

Від роботи з Бардашем також відмовився режисер кліпів і автор пісень Євген Тріплов. Він записав відеозвернення, в якому заявив - твердо вирішив розірвати всі контакти з будь-ким з "російської педерації".

"Останнім часом мені скидають скріни сторіс Юри Бардаша і запитують: "А що там Юра?". Я не знаю, що там Юра. Думаю, що кожен український культурний діяч повинен озвучити свою позицію, тому що стояти осторонь від цієї біди неможливо. Або Юра відкрито підтримує Україну і засуджує агресію РФ, або виходить з проекту, а проект Wellboy повинен продовжити існування", - сказав Євген.

Зазначимо, з 24 лютого українець Бардаш не висловив своєї позиції щодо війни в Україні. Він перебуває в Грузії і не повідомляв про плани повернутися на Батьківщину.

Нагадаємо, Wellboy представив пісню "Ворогів на ножі" в рамках благодійного туру.

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