Також артист розповів, що саме він вважає своїм обов'язком.

Музикант і воїн ЗСУ Коля Сєрга, який на початку повномасштабної війни РФ проти України став одним із засновників "Культурного десанту", розповів, як він зрозуміє, що наша країна перемогла. Окрім цього, артист відповів, куди саме він планує вирушити після цього.

"Коли ми розуміємо, що Росія більше не є небезпечною для нас. Коли ми розуміємо, що ми забрали свої території, коли ми розуміємо, що там починає вже з'являтися життя українське. Українське слово лунає у Криму, в Луганську і Донецьку. І я одразу поїду туди працювати", - розповів Сєрга в інтерв'ю для Андріани Кучер.

Артист пояснив, що він поїде на деокуповані території, адже має досвід роботи на культурному фронті. Сєрга вважає це своїм обов'язком. Окрім цього, музикант жартома натякнув на те, що Україна зможе звільнити не тільки Крим та Донбас, а ще й інші території.

"Я розумію, що це відповідальність. І моя особиста, і команди "Культурного десанту", культурних сил України, працювати потім з ментальною культурною деокупацією. От на Донеччині, на Луганщині, в Криму, може ми ще щось відхопимо Кубанське, подивимося. Але будемо працювати там", - додав Сєрга.

Нагадаємо, раніше артист висловився про Залужного. Він відверто розповів, чим саме його вразив головнокомандувач Збройних сил України.

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