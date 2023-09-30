Артист розповів, що бачився із Залужним декілька разів.

Музикант і воїн ЗСУ Коля Сєрга, який заснував "Культурний десант", висловився про головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Артист познайомився із ним нещодавно.

"Декілька місяців, як ми познайомилися. Річ у тому, що Валерій Федорович про мене знав дуже давно. З моменту, напевно, як "Культурний десант" вже набував розширення. І він знав, що коли потрібно було людину перевести до нас, артиста, то все це робилося через Генштаб. І вони розуміли, що ми робимо, бачили результати діяльності, тому сприяли максимально, ну і зараз сприяють", - пояснив Сєрга в інтерв'ю для Андріани Кучер.

За словами артиста, він зустрічався із Залужним приблизно чотири рази. Із ним Сєрга говорив про культуру. Співак зазначив, що спілкування із Залужним його дуже надихало.

"Як правило, це доповідь. Я приходжу і розповідаю про те, що було зроблено, що планується робити, і отримую завдання. Зустрічі з Залужним дуже лаконічні, вони дуже змістовні, вони дуже надихають. Я можу сказати, що на той момент, коли я потрапив до Валерія Федоровича на зустріч, я був виснажений, просто увесь час війни працював без вихідних", - пригадав артист.

Сєрга зазначив, що іноді йому здавалося, що роботи дуже багато, а він із нею не встигає впоратися. Колись його особливо засмутило те, що він дізнався про плани скоротити оркестр однієї з бригад. Тоді музикант вирішив зустрітися із Залужним.

"І я хотів зустрітися, щоб довести, що оркестр має існувати. Якщо ми зараз їх (учасників оркестру - УНІАН) помножимо на нуль, то ми взагалі втратимо усю культуру в армії, і нам не можна цього робити. Тому що її якраз не вистачає. Дуже довгий час, крок за кроком, її нищили, тому що наш ворог, який над цим працював, дуже активно і дуже довго, він розуміє, що все починається з культури поведінки, з культури взаємодії, дозвілля. І я прийшов рятувати оркестр, пішов настільки натхненим, я не знаю, начебто я з якогось відпочинку двотижневого повернувся. Дуже надихнула зустріч з Валерієм Федоровичем", - розповів музикант.

Найбільше його вразило те, що під час розмови Залужний усе почув та усе зрозумів. Окрім цього, Сєрга відзначив його прогресивні погляди.

"Він все чує, він все бачить, він все розуміє. У нього дуже прогресивне мислення, дуже прогресивне. І він вміє вирішувати питання дуже швидко", - зізнався артист.

Нагадаємо, раніше Сєрга згадав, як поставив на місце проросійську бабусю в Дружківці.

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