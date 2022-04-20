Його концерти в Ізраїлі скасували.

Російський комік Нурлан Сабуров, який нещодавно невдало пожартував про вбитих окупантами українців, поплатився за свій цинізм.

Організатори його концертів в Ізраїлі повідомили, що скасовують виступи Сабурова в чотирьох містах. За їхніми словами, вони не згодні з політичними поглядами коміка, а також не розуміють його гумор з приводу українців, яких по-звірячому вбили російські загарбники.

Крім того, компанія Bezalel Events заявила, що не підтримує війну в Україні і не хоче розпалювати ненависть між країнами. Тому було прийнято рішення про скасування концертів Сабурова в Ізраїлі.

"Ніхто зі співробітників нашої компанії не підтримував несправедливу війну, розв'язану президентом Путіним проти України. У нас є родичі і близькі друзі, які постраждали від цієї жахливої війни, за яких ми дуже турбуємося", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Нью-Йорку перед концертом "путінського клоуна" Сабурова українці влаштували акцію протесту.

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