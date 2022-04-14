Мер міста і концертний майданчик підтвердили скасування концерту.

Російський комік Нурлан Сабуров зараз знаходиться в США, де виступає зі своїм стенд-апом. На кількох концертах він потрапляв у скандали через війну в Україні.

Глядачі неодноразово запитували його думку з приводу війни, на що Сабуров відмовчувався. Ще один конфлікт виник, коли українку з прапором на обличчі не пропустили на концерт.

А під час останнього виступу він і зовсім оскандалився тим, що невдало пожартував з приводу вбитих окупантами українок.

Така поведінка не сподобалася представникам української діаспори, тому вони доклали максимум зусиль, щоб всі концерти Сабурова були скасовані. Першим від його концерту відмовився Чикаго.

"Концерт путінського клоуна в Чикаго скасовано! Мер міста і концертний майданчик підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений час"(ймовірно щоб не потрапити під штрафи), але насправді це скасування. Це завдяки тиску української діаспори, як мінімум двох консулів України, Українського Національного конгресу, і величезної кількості "вдячних" глядачів Сабурова. Друзі в Чикаго - ви круті! Ви - неймовірні. Активно допомагали люди з України та Європи", - написав у мережі представник української діаспори.

Також користувачі мережі додали, що об'єднавшись ми зможемо перемогти у війні, яку розв'язала Росія і повалити Путіна з поста президента.

"Дійте! Весь світ готовий "скасовувати" Росію і проросійських клоунів всіх мастей. Всі ці сабурови, малишеві, овечкіни та інші пропагандисти - їх пропутінським поглядам більше немає місця на нашій планеті. Нуль терпимості до всіх, хто за путінський режим і тим, хто мовчазно його підтримує. Друзі, якщо ви бачите, що можна щось поліпшити, що можна будь-яким чином допомогти Україні або якось допомогти скасувати рашизм, але ви боїтеся, що не потягнете це поодинці - просто почніть діяти! До вас обов'язково підключаться однодумці, і разом вже можна буде скасувати всіх цих путінських клоунів. Точно так само, як ми скасовуємо Сабурова в Америці, в самому буквальному сенсі", - додав представник української діаспори.

Нагадаємо, раніше російський комік Сабуров оскандалився невдалим жартом про вбитих українців.

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