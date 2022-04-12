Дівчину не пропустили через українську символіку.

Російський комік Нурлан Сабуров дав концерт у Сіетлі, під час якого глядачі закидали його питаннями про війну в Україні.

При цьому комік не зважився на них відповідати. Ще раніше він сказав, що боїться говорити про війну, оскільки переживає за свою сім'ю.

Крім того, на концерт не пропустили дівчину з українським прапором на обличчі. Після того як вона сказала, що є українкою, охорона заборонила їй вхід, мотивувавши це тим, що цього разу вони не пропускають людей з національно символікою.

Нагадаємо, раніше коміка Нурлана Сабурова атакували через позицію по війні. Також глядачі запропонували Сабурову приїхати до Харкова і подивитися, що там накоїли російські окупанти.

Крім того, своє невдоволення мовчанням Сабурова висловили і український продюсер Потап, і телеведучий Володимир Остапчук. Потап назвав гумористів ЧБД трусами і розчаруванням для всіх.

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