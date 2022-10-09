За словами шоумена, Могилевська часто спізнювалася на зйомки, чим викликала невдоволення.

Український шоумен Ігор Кондратюк розповів, що під час зйомок програми "Шанс" сварився зі співачкою і продюсером Наталією Могилевською.

Він розповів, що Могилевська як фахівець і людина дуже крута. За його словами, вона завжди була енергійною і яскравою, але не обходилося без конфліктів.

Кондратюк додав, що співачка часто спізнювалася на зйомки, чим дратувала інших. Проте навіть попри дрібні конфлікти її всі поважали.

"Вона трохи некерована. Може запізнитися на зйомку. А у нас тоді вже прямі ефіри були. І коли вона спізнювалася, а у нас починалися зйомки рано, було реаліті-шоу цілого дня, а Наташа спить. До скандалів доходило, звичайно. Ми всім платили. Наталя дратувала, але її всі поважали. Ми потім навіть відпочивали один від одного після "Шансу". Але вона дуже крута", - сказав Кодратюк у програмі "Ходять чутки".

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк запропонував Віталію Козловському продати держнагороду і повернути борг. Публічні "терки" між ними тривають вже близько десяти років.

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