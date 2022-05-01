Путіністка сказала, що її "нудить, побачивши Анджеліни Джолі".

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк відповів Тіні Канделакі, яка заявила, що її "нудить, побачивши Анджеліни Джолі". Кондратюк вважає, що російська пропагандистка розуміє, що відбувається в Україні, і свій вибір вона вже зробила.

"У Тіни, безумовно, були мізки. Колись. Але коли Росія дала зрозуміти, що їй, тіні, краще бути безмозкою бл*ддю, вона погодилася. Це її свідомий вибір", - написав продюсер.

"Тіна прекрасно розуміє все, що відбувається ще з березня 2014 року, і як це називається. Але їй платять за інше. Вона широко розставила ... вуха, і дала свій гострий язик для експлуатації. Такі гірші, ніж зомбована рашистська біомаса десь з-за Уралу", - додав Кондратюк.

Зазначимо, 30 квітня в одному з кафе Львова помітили голлівудську актрису і посла ООН у справах біженців Анджеліну Джолі. І якщо українці зраділи цій події, то у російських пропагандистів вона викликала "блювотний рефлекс". Так, проросійська ведуча Канделакі негативно висловилася на адресу Джолі, і сказала, що це був перший раз, коли її "занудило, побачивши Джолі".

Нагадаємо, раніше репер Потап різко відповів Канделакі, яку "нудить від Джолі у Львові".

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