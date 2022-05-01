Потап відповів проросійській Тіні Канделакі, яка розкритикувала Анджеліну Джолі після її візиту до Львова.

30 квітня в одному з кафе Львова помітили голлівудську актрису і посла ООН у справах біженців Анджеліну Джолі. Повідомляється, що мета її візиту - допомога Україні.

І якщо українці зраділи цій новині, то росіяни - ні. Проросійська ведуча Тіна Канделакі негативно висловилася на адресу Джолі. За її словами, це був перший раз, коли її "занудило при вигляді Джолі".

"Я щиро не розумію, чому Анджеліна Джолі або Шон Пенн не приїхали в "ДНР" або "ЛНР"? Чому жодного західного артиста не схвилювали люди, які гинуть всі ці роки? Чому Росію так старанно намагаються зробити світовим злом, послідовно доводячи, що всі хто за Росію антигуманісти і просто чудовиська?", - написала Канделакі.

Такі її слова не на жарт розлютили українського продюсера і репера Потапа. Він одразу ж відповів на її закиди.

"А скільки разів побувала сама Тіна Канделакі там? Ось я наприклад був в Луганській і Донецькій області два рази, звичайно, на боці України, світла і любові, підтримуючи ЗСУ концертами, як і мої колеги Кароль, Таяна, Мірзоян і т.д. А ми крім Пореченкова, який приїхав постріляти в українців, тебе Канделакі не пам'ятаємо. Не дивуйтеся, на відміну від Росії, де артисти - челядь і тля, у всьому цивілізованому світі артисти, зірки, селебріті - це вісники свободи, прав людини і активні соціальні діячі", - написав Потап.

Також він порекомендував Канделакі чекати на Netflix фільм про боротьбу України з Робертом Де Ніро в ролі полковника ЗСУ, а саму Канделакі зіграє Пенелопа Крус.

"Але не радій. Там, де ти будеш, фільм цей ти не підкачаєш", - підсумував Потап.

Нагадаємо, під час візиту до Львова Джолі довелося бігти в бомбосховище через загрозу ракетного удару.

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