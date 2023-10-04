Після 24 лютого 2022 року він особливо не змінився.

Російський композитор і продюсер Костянтин Меладзе з 24 лютого 2022 року практично зник з інформаційного простору. Він вкрай рідко з'являється в соцмережах, не розповідає, де зараз перебуває і мовчить про повномасштабне російське вторгнення.

Однак як би він не ховався від громадськості, сховатися від папараці йому не вдасться. Так, як повідомляють російські Telegram-канали, Меладзе помітили в Європі.

На опублікованому в мережі знімку Меладзе сидить за столиком з цигаркою в руках. На тлі - швейцарські Альпи.

Відео дня

Варто відзначити, що на знімку він один. Поруч з ним не було його дружини Віри Брежнєвої.

Позиція Меладзе щодо війни в Україні

Меладзе мовчить про велику війну. Більш того, він поставив на паузу свою творчу діяльність в Росії. Однак нещодавно стало відомо, що він випустив трек разом з Софією Тарасовою, яка зараз працює на ринок країни-агресора.

Більш того, ходили чутки, що Меладзе розлучився з Брежнєвою через різні політичні погляди. Співачка з перших днів засудила повномасштабне вторгнення і поїхала до Польщі, де допомагала українським біженцям.

Вас також можуть зацікавити новини: