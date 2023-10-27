Він каже, що має бути закон, який виправить несправедливість.

Український музикант Павло Зібров багато років спілкувався з Таїсією Повалій. Вони працювали на одній сцені 28 років. Однак на початку повномасштабного російського вторгнення опинилися по різних сторонах барикад.

Зібров залишився в Україні і всіляко почав допомагати українській армії, а ось Повалій з чоловіком залишилася жити в Росії і вислужуватися перед диктатором Володимиром Путіним. Більш того, вона вивезла свою маму з України в Росію.

Нещодавно стало відомо про те, що Повалій і зовсім отримала російське громадянство. А сталося це 24 серпня, в День незалежності України. Зібров говорить, що це зовсім не збіг обставин.

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"Кремль їй платить хороші гроші, і впевнений, що використовує у своїй пропаганді по повній. І це теж: отримала в такий день російське громадянство народна артистка України. Вони ж її так там оголошують! Подивіться, вона на їхніх заходах співає про Росію-матінку! Цим годується з кремлівської помийки. А її все затягує і затягує туди - вже тільки вуха стирчать!" - сказав Зібров в інтерв'ю "Обозревателю".

Крім того, артист закликав позбавити Повалій громадянства України:

"Треба скоріше забрати у неї громадянство і звання! Придумати потрібно, як це зробити: новий закон, три закони – але несправедливість виправити. Бо виступає перед російськими окупантами, і її оголошують: народна артистка України. А вони в залі: "З нами Україна! З нами Таїсія Повалій, яка підтримує нашу СВО (так в Росії називають повномасштабне вторгнення, - УНІАН)". Соромно!"

Нагадаємо, раніше зрадниця Повалій поскаржилася на перекошене обличчя.

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