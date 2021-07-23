Королівський біограф Даніела Ельзер висловила думку, що мемуари принца Гаррі можуть стати останньою краплею в чаші терпіння королеви.

Заява принца Гаррі, про те, що він видасть мемуари, в яких розповість всю правду про своє придворне життя, викликала побоювання у Великобританії.

Члени королівської сім'ї припускають, що Гаррі буде писати мемуари під керівництвом своєї дружини Меган Маркл.

Королівський біограф Даніела Ельзер висловила думку, що цей вчинок монарха стане "новою зброєю для розв'язання міжусобної війни", пише видання Daily Star.

"Нова книга принца руйнує будь-яку надію на те, що між ним і його родичами можливе хоч яке-небудь перемир'я. Цей вчинок може стати останньою краплею в чаші терпіння королеви", - вважає біограф.

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"Інтерв'ю Меган і Гаррі Опре Вінфрі було лише першим залпом у цій "міжусобній війні". Нам належить тільки спостерігати за тим, як розгорнеться ця "битва братів"", - зазначила вона.

Крім цього, журналістам вдалося з'ясувати, чому принц Вільям старанно уникав принца Гаррі на відкритті пам'ятника їхній матері принцесі Діані в Лондоні.

Тоді зустріч братів відбулася вперше за довгий час після того, як Гаррі поїхав разом з Меган Маркл і їхнім сином в Америку.

Присутні на заході журналісти тоді відзначали, що обидва брати поводилися нарочито відсторонено, хоч і намагалися зробити вигляд, що все нормально. Тепер же стала відома причина такої поведінки. Як виявилося, про плани брата написати мемуари про придворне життя принц Вільям вже знав на той момент, передає popcornnews.

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Автор: Іван Бойко