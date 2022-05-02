Співачка з'явилася в компанії російських зірок.

Російська співачка родом з України Наташа Корольова прийшла на ювілей путініста Філіпа Кіркорова.

Разом зі своїм сином вона веселилася з російськими зірками, які, як і вона сама мовчать про війну в Україні, тим самим підтримуючи путінський режим.

Серед гостей також були Ольга Бузова, Anna Asti, Ксенія Собчак, Валерія і Пригожин, Тіматі зі своєю дівчиною, а також онук Алли Пугачової, яка зараз перебуває в Ізраїлі. Всього на святкуванні було близько 500 осіб.

Крім того, крім самого святкування ювілею Кіркоров влаштував масштабний концерт і показ мод.

Зазначимо, Наташа Корольова народилася в Києві. Довгий час вона жила на Борщагівці, там же і навчалася в місцевій школі. При цьому будувати кар'єру вона воліла в РФ. У країні-агресорі вона зустріла і свого чоловіка Тарзана, який активно підтримує путінський режим.

Нагадаємо, раніше Наташа Корольова засвітилася верхи на путіністі Кіркорові.

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