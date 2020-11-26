Модель показала літні фотографії.

Відома модель Кортні Кардашьян опублікувала в Instagram знімок, на якому позує в купальнику.

Зірка підібрала бежевий роздільний купальник, який підкреслив її пишні форми. Варто відзначити, що Кортні позує, сидячи біля басейну, а ніжки вона опустила в воду.

Хто така Кортні Кардашьян:

Кортні з'явилася на світ 18 квітня 1979 року в Лос-Анджелесі і стала першою дитиною в сім'ї Кардашьян

Вона є співвласницею кількох бутиків, творцем власних колекцій одягу та ароматів

У 26 років красуня вперше з'явилася на телеекранах, знявшись у проекті зі збору грошей на благодійність

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Автор: Діана Могилєвич