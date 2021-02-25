Модель показала пікантне фото / instagram.com/kourtneykardash
Популярна модель Кортні Кардашьян опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує у відвертому образі.
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Дівчина прогулялася по місту в топі і прозорій спідниці довжини міді, крізь яку просвічуються чорні трусики із завищеною посадкою. Наверх Кортні накинула подовжене пальто. А доповнила вона такий образ човниками на високих підборах.
Також Кардашьян постала з яскравим макіяжем з акцентом на очі. Щоб зробити образ більш яскравим, вона нанесла сині тіні.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/kourtneykardash
Хто така Кортні Кардашьян:
- Кортні з'явилася на світ 18 квітня 1979 року в Лос-Анджелесі і стала першою дитиною в сім'ї Кардашьян
- Вона є співвласницею кількох бутиків, творцем власних колекцій одягу та ароматів
- У 26 років красуня вперше з'явилася на телеекранах, знявшись у проекті зі збору грошей на благодійність
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