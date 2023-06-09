Гуморист дружить з президентом та думає, що українці його "не відпустять".

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий розповів, чи піде президент України Володимир Зеленський на другий термін. Також гуморист зізнався, чи змінилося їхнє спілкування.

За словами Кошового, він і досі може називати Зеленського "Вованом" та "зеленим". Такі прізвиська гуморист вигадав для друга ще давно. Нині ж, під час особистого спілкування, Кошовий може так звертатися до президента. Втім, публічно він так не каже. Гуморист вважає, що потрібно зберігати субординацію.

Сам Зеленський, як розповів Кошовий в інтерв'ю Славі Дьоміну, досі називає його "лисим". Гуморист часто ділиться з президентом мемами та жартами. Зокрема, він надсилає Зеленському кумедні картинки про росіян та його самого.

Під час інтерв'ю Дьомін спитав, що Кошовий думає про майбутнє свого друга. Його цікавило, чи піде Зеленський на другий президентський термін.

Кошовий зазначив, що це має вирішувати сам президент. Проте гуморист вважає, що українці можуть "не відпустити" Зеленського.

"Ти думаєш, його відпустять? Подивимось... Я думаю, що те, що він зробив зараз, під час повномасштабного вторгнення і до цього, то я думаю, що, так, потрібно (йти на другий термін - УНІАН)", - зазначив Кошовий.

Нагадаємо, раніше Кошовий відверто розповів про зайву вагу та зізнався, скільки йому вдалося "скинути".

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