Гуморист планує продовжувати боротися з зайвою вагою.

Гуморист та зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий відповів на хейт через зайву вагу. Користувачі мережі часто критикують його за те, що він погладшав.

За словами Кошового, його мало цікавить думка хейтерів. Він не звертає увагу на критику. Гуморист вважає, що кожна людина має стежити виключно за своєю вагою.

"Ну так нехай вони стежать за своїми кілограмами. Господи, раціон треба розписати їм?!"- заявив Кошовий у новому інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами ведучого, нині він вже почав худнути. Йому вдалося позбутися шести кілограмів. Втім, на цьому шоумен зупинятися не планує.

"Я зараз скинув десь шість (кілограмів - УНІАН). Ще думаю чотири-сім (скинути)", - розповів гуморист.

Кошовий зазначив, що він почав боротися з зайвою вагою не через критику. Він не хоче повертатися до своєї форми 2005 року, коли він був дуже худим. Гуморист стверджує, що йому комфортно у своїй нинішній вазі, проте трошки схуднути він усе ж хоче.

Який вигляд Кошовий мав у молодості

На початку своєї кар'єри Кошовий був дуже струнким. Він був худорлявим та запам'ятався багатьом саме у такій вазі.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських, яка набрала зайву вагу, зізналась, чому погладшала.

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