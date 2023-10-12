За словами Козловського, Кондратюк відмовився призупинити відрахування під час війни.

Співак і військовий ЗСУ Віталій Козловський розповів, чому його колишній продюсер Ігор Кондратюк забирає у нього частину військової зарплати. Як виявилося, після відходу Козловського від Кондратюка він не повинен був йому ні копійки.

Однак під час одного з концертів він виконав кілька пісень, про що його попросила публіка. А права на ці хіти належали якраз таки Кондратюку. В результаті продюсер подав позов до суду, звинувативши співака в порушенні авторських прав.

Як розповів Віталій, суди тривають вже понад 10 років. За цей час він виплатив Кондратюку мільйон гривень і ще винен два мільйони.

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"Коли співпрацювали, я на тотальній довірі підписував будь-які папери з напуттям: "Твоя справа співати. Документи це просто формальність, підписуй, а по-людськи ми завжди домовимося". Ось я і був упевнений, що знайдемо спільну мову і досягнемо з ним згоди. У всякому разі, я не раз був ініціатором пропозиції зустрітися, обговорити і знайти рішення. Від зустрічей Кондратюк категорично відмовлявся. Слідство - судові позови проти мене за порушення авторських прав", - згадує співак.

Зараз, як каже Козловський, військова частина відраховує від його зарплати відсоток на погашення виконавчих проваджень - і на користь Кондратюка, і штраф до держбюджету.

"Виробництв кілька, тому після всіх відрахувань від зарплати залишається десь половина, яку я повинен отримувати. Але і цей залишок, потрапивши на мою картку, відразу блокується і списується виконавчою службою майже повністю", - говорить артист.

Він додав, що насправді це проблема під час військової служби, тому що військові часто самі закуповують все необхідне, а у Козловського такої можливості немає. У зв'язку з цим він звертався до Кондратюка, щоб той призупинив відрахування, але продюсер відмовився.

У підсумку Козловський зазначив, що буде продовжувати погашати борг перед екс-продюсером.

Нагадаємо, раніше продюсер заявив, що Кондратюк забирає у Козловського "левову частину" військової зарплати. За це Кондратюка гнівно засудила актриса Ольга Сумська.

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